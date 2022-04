Casoria, poliziotto aggredito e rapinato: continuano le indagini Borrelli: "Non hanno più ritegno di nulla, criminali sono ormai a briglie sciolte"

Poliziotto rapinato e pestato da due criminali in strada e in pieno giorno a Casoria. Immagini di violenza inaudita quelle immortalate dalle telecamere di sorveglianza. Un amico della vittima si rivolge al consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli per chiedere di amplificare la vicenda. Uno dei due sarebbe stato arrestato, l’altro invece sarebbe irreperibile.

“Scene di violenza inaudita. Il poliziotto si sarebbe anche qualificato, nonostante ciò i due energumeni avrebbero continuato imperterriti nella loro azione criminale. Siamo alla follia ormai, i criminali non hanno più paura e ritegno di nulla e si sentono in diritto di fare ciò che vogliono, anche alla luce del sole e in mezzo a una strada pubblica. E questa è una cosa che deve metterci davvero in allarme. Chiediamo che anche l’altro farabutto venga immediatamente acciuffato e assicurato alla giustizia”, ha detto il consigliere Borrelli dopo la segnalazione.