Clochard trovato morto in centro a Napoli Si tratta di un uomo ucraino: non avrebbe subito violenza

Un uomo è stato trovato morto a NAPOLI in piazza Medaglie d'Oro, nel quartiere Arenella. L'uomo è stato identificato in un 53enne di origini ucraine, senza fissa dimora. Il decesso è avvenuto per cause naturali, secondo quanto constatato dal personale del 118 intervenuto sul posto insieme ai Carabinieri della compagnia Vomero. L'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma.