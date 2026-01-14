Alle 18.30 Napoli-Parma, le probabili formazioni: Conte studia 4 cambi

Far tesoro degli errori commessi contro il Verona e confermare invece l'ottima prestazione di San Siro. Così il Napoli approccia al match di stasera contro il Parma (18.30 al "Maradona" recupero della 16ª giornata, non giocata per l'impegno in Supercoppa).
Antonio Conte, squalificato (a guidare la squadra ci sarà il vice Stellini) studia le possibili rotazioni nel suo ormai collaudato 3-4-2-1. È finito di nuovo ko Alex Meret, dunque tocca ancora a Milinkovic-Savic tra i pali.
Nel trio difensivo Di Lorenzo dovrebbe arretrare e affiancare Rrahmani e Buongiorno, che prenderà il posto di Juan Jesus, squalificato.
In cabina di regia non si tocca Lobotka così come McTominay al suo fianco, sulla corsia destra ecco Mazzocchi mentre dall'altro lato Olivera o Gutierrez potrebbero far rifiatare Spinazzola.
Sulla trequarti, a supporto di Hojlund, dovrebbero agire Politano e Lang, favorito su Elmas. David Neres sta meglio ma per il suo impiego Conte dovrebbe aspettare sabato il Sassuolo.
Sponda Parma, Cuesta continua con il 4-3-3, Tra i pali Corvi, il duo Valenti-Circati a guidare la difesa con Del Prato e Valeri sulle corsie; in mediana pronto Keita coadiuvato da Bernabé ed uno tra Sorensen ed Estevez. Sugli esterni d'attacco agiranno Ondrejka e Oristanio con Pellegrino a fare da riferimento centrale.