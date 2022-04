Medico e vigili urbani aggrediti dalla folla Circondati quando l'ambulanza è arrivata a soccorrere un uomo colpito da un malore

Un medico e alcuni agenti della Polizia municipale sono stati aggrediti a Castellammare di Stabia da alcune persone dopo che una folla li ha circondati quando un'ambulanza e' arrivata in via Giovanni XXIII per soccorrere un uomo colpito da un malore. Il sanitario e un'agente in particolare sarebbero stati schiaffeggiati. Presunti ritardi nell'arrivo dei soccorsi sarebbero stati la causa scatenante dell'aggressione. A riferire la vicenda Luigi D'Emilio, segretario generale Funzione Pubblica Cisl di NAPOLI. Si e' trattato, dice di "una grave aggressione. Un nuovo episodio di violenza generata dal non voler rispettare quelle regole del vivere civile nei confronti degli appartenenti alla Polizia Locale, che ogni giorno garantiscono la sicurezza nelle nostre citta' e che ormai costantemente sono chiamati a svolgere reali funzioni di polizia di prossimita'" "Chiediamo al Commissario prefettizio - dice D'Emilio - che il Comune di Castellammare si costituisca parte civile nel procedimento penale nei confronti dei responsabili dell'aggressione, al fine di scoraggiare il ripetersi di episodi di aggressione nei confronti dei tutori dell'ordine e della sicurezza della citta' ed in questo caso, e non il primo, anche di coloro che sono impegnati ad occuparsi della salute dei cittadini".