Pauroso incendio in un'abitazione a Capri: paura ma per fortuna nessun ferito Una nube nera si è estesa lungo le strade dello shopping in pieno centro

Un pauroso incendio si è sviluppato improvvisamente nel centro di Capri all'interno di un'abitazione. Per cause in corso di accertamento, probabilmente un corto circuito al quadro elettrico le fiamme hanno in poco tempo divorato l'immobile. E' successo in via Camerelle, tra le strade dello shopping. La nube di fumo si è estesa in tutta la zona. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e polizia municipale. Fortunatamente non si registrano feriti. Per i residenti solo tanto spavento.