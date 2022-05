Incidente sulla statale sorrentina: muore un giovane centauro Tragedia a Castellammare di Stabia

Stava percorrendo in moto la statale sorrentina quando improvvisamente, per cause in corso di accertamento è avvenuto lo scontro con un'auto guidata da una donna. E' successo a Castellammare di Stabia. La vittima è un 30enne di Vico Equense. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 insieme alla polizia municipale, ma ogni soccorso si è rivelato purtroppo inutile. La donna invece è stata trasferita d'urgenza in ospedale al pronto soccorso del San Leonardo. Code e disagi lungo la strada del mare.