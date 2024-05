Sicurezza dei cittadini, piani urbani del traffico e qualità dell’aria La consigliera Muscarà scrive al Prefetto di Napoli

“Ho chiesto al Prefetto, al quale ho inviato la lista dei comuni campani inadempienti circa l’adozione del Piano Urbano del traffico e per la qualità dell’aria, di intervenire su un tema tanto delicato quanto importante – ha dichiarato alla stampa la consigliera indipendente, Maria Muscarà -. Infatti, è l’art. 36 del Codice della strada a ricordarci che 'i comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto (dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) a provvedere entro un termine assegnato. Dopo è il Ministero a provvedere alla esecuzione d'ufficio dei piani urbani ed extraurbani del traffico e alla loro realizzazione, così per ottenere proprio un miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico. La lista dei comuni inadempienti – continua la consigliera Muscarà – è lunghissima. È ormai inaccettabile il numero di incidenti mortali avvenuti, sicuramente sarebbero stati minori con un piano giusto, ed è altrettanto inaccettabile che ci siano ancora oggi migliaia di vittime conseguenti all'inquinamento atmosferico. Per non dimenticare i danni per il turismo, offrendo talora un'immagine di caos, di scarsa vivibilità urbana e degrado di luoghi di alto valore turistico, in tal modo mortificando le potenzialità di molti comuni. Questa situazione emerge in tutta la sua criticità nella città di Napoli e nei comuni della penisola sorrentina con tutti i comuni da C.mare di Stabia a Massa Lubrense, privi di uno strumento obbligatorio” – conclude Muscarà.