Crollo in una scuola a Caivano. Per fortuna i bambini erano in sala mensa Borrelli: "l'incolumità dei nostri bambini non può essere affidata al caso"

Crollo dal soffitto del plesso Rodari di Caivano in mattinata. I genitori si rivolgono al consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli: "per fortuna i nostri figli non erano in classe perchè in sala mensa altrimenti ci saremmo potuti trovare davanti a una tragedia.

"E' una vicenda gravissima -spiega Borrelli - per la quale abbiamo chiesto spiegazioni all'amministrazione della scuola per capire come sia stata possibile una cosa del genere. L'incolumità dei bambini non può essere affidata al caso o alla fortuna. Le nostre scuole dovrebbero essere i posti più sicuri al mondo".