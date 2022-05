Maxi controlli della polizia a Secondigliano e Frattaminore Il bilancio dell'attività

Gli agenti del commissariato Secondigliano, i militari della stazione dei carabinieri di Secondigliano e del nucleo motociclisti e i motociclisti della polizia locale, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Secondigliano.

Nel corso dell’attività sono state identificate 65 persone, di cui 21 con precedenti di polizia, controllati 59 veicoli, di cui 11 sequestrati amministrativamente, ed altresì contestate 19 violazioni del Codice della Strada per guida senza casco protettivo e senza patente, per mancata copertura assicurativa, mancata revisione e mancato possesso dei documenti di circolazione; inoltre, è stata controllata una persona sottoposta agli arresti domiciliari.

Gli operatori hanno controllato un esercizio commerciale a Casoria dove hanno sanzionato il titolare per occupazione di suolo pubblico. Infine, sono stati rimossi 13 veicoli abbandonati tra via dello Stelvio e via delle Dolomiti.

Gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, invece con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Frattaminore ed in particolare nelle vie Cavalieri di Vittorio Veneto, Turati e Giovanni XXIII e nelle piazze San Maurizio e Atella. Nel corso dell’attività sono state identificate 124 persone, di cui 23 con precedenti di polizia, e controllati 84 veicoli.



Ed infine gli agenti del commissariato Decumani, hanno notato una persona che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo. I poliziotti lo hanno raggiunto in vico Duchesca dove, con il supporto di una volante dell’Ufficio Prevenzione generale, lo hanno bloccato e trovato in possesso di 6 pasticche di ecstasy e 275 euro. Il 26enne maliano con precedenti e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.