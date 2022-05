Torre del Greco, ragazzo ucciso: riesame respinge scarcerazione dei due minori Ieri grande manifestazione a Torre del Greco per ricordare la vittima e chiedere giustizia

Restano in carcere i due quindicenni di Torre Annunziata accusati di avere ammazzato Giovanni Guarino, il diciannovenne di Torre del Greco ucciso con una coltellata al cuore al culmine di una lite per futili motivi avvenuta lo scorso 10 aprile a ridosso di un luna park allestito nel quartiere di Leopardi.

È la decisione presa dal tribunale del Riesame, che ha respinto la richiesta di scarcerazione avanzata dal legale dei due ragazzi.

Domenica c'è stata una grande manifestazione a Torre del Greco a cui hanno partecipato oltre ai familiari e agli amici della vittima anche il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e il primo cittadino di Torre del Greco Giovanni Palomba. Al termine del corteo i presenti hanno ascoltato la lettera straziante della mamma al figlio che non c'è più. "Tutti chiedevano a gran voce giustizia e pene severe per chi ha levato la vita a un ragazzo nel fiore della gioventù vittima della violenza criminale dilagante" dichiara lo stesso Borrelli.