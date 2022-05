Napoli violenta, Ruotolo non ha dubbi: "La città va disarmata" Intervento del senatore napoletano dopo gli ultimi gravi episodi di criminalità

"Oggi più che mai disarmiamo NAPOLI. Occorre una de-escalation, con un controllo capillare del territorio, prima che la situazione sfugga di mano". Lo afferma in una nota il senatore Sandro Ruotolo dopo gli ultimi gravi episodi di criminalità.

"Due ragazze sfregiate con l'acido da altre ragazze. Ragazzi rimasti feriti davanti a un bar da un uomo che ha sparato a ripetizione. Rapine, richieste di estorsione, un clima diffuso di violenze e di barbarie", continua Ruotolo che chiarisce: "Non sempre è camorra ma da sole le forze dell'ordine non ce la possono fare. Bene ha fatto il sindaco Manfredi a sottolineare la gravità della situazione, a sottolineare la priorità sicurezza in città. Sappiamo bene che la militarizzazione dell'area metropolitana non risolverebbe il problema ma dobbiamo provare a fermare subito questa ondata di violenze lavorando in tempi rapidi a tutte una serie di misure a cominciare da una presenza costante di forze dell'ordine dove avvengono con più frequenza gli atti di violenza.

"Bisogna prendere come modello il patto educativo appena siglato e chiamare governo, istituzioni locali e società civile con i comitati di liberazione dalla camorra per lanciare un'operazione culturale e di sicurezza: disarmiamo NAPOLI!".