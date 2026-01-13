Napoli: Due giornate di squalifica per Conte Il mister mancherà contro Parma e Sassuolo

Sono due le giornate di squalifica comminate a Conte, dopo la sfuriata nel corso di Inter – Napoli a seguito del rigore fischiato contro Rrahamani con l'ausilio del var. Il mister era sbottato, considerando anche quanto accaduto nella giornata precedente contro il Verona, urlando “vergogna” all'indirizzo del quarto uomo. Salterà le gare interne di domani contro il Parma e di sabato contro il Sassuolo e tornerà in panchina contro la Juventus. Per il mister del Napoli anche una multa da 15mila euro