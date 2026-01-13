Premio Guarino: pronta la cerimonia conclusiva Obiettivo: ricordare il ragazzo ucciso a coltellate la sera della Domenica delle Palme del 2022

Mario Pepe

Arriva a conclusione la terza edizione del premio Giovanni Guarino, iniziativa che ogni anno coinvolge le scuole di Torre del Greco con l’obiettivo di ricordare il ragazzo ucciso a coltellate la sera della Domenica delle Palme del 2022. Anche quest’anno l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, grazie al lavoro portato avanti dall’assessore alla pubblica istruzione Mariateresa Sorrentino e dall’ufficio guidato dal dirigente Gaetano Camarda, ha promosso l’iniziativa, che ha come titolo “Legalità è... fraternità”?, indirizzata agli alunni degli istituti secondari di primo e secondo grado.

La risposta è stata molto positiva, vedendo il coinvolgimento di quasi tutte le scuole del territorio. La cerimonia conclusiva del premio Giovanni Guarino è in programma venerdì 1a partire dalle ore 9.30 nelle sale dell’Hotel Poseidon. Durante questa iniziativa, un alunno di ogni singolo istituto partecipante verrà chiamato ad illustrare l’esperienza portata avanti dal suo gruppo. Al termine saranno svelate le decisioni della giuria. Inoltre, durante la cerimonia saranno anche distribuiti i libri acquistati nell’ambito dell’iniziativa “Io leggo perché, doniamo un libro alle scuole”, sostenuta anche quest’anno dal Comune di Torre del Greco.