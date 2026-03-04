Furti notturni nel supermercato: ecco cosa scoprono i carabinieri Tutto è partito da una denuncia interna

Il referente dell’area tutela del patrimonio societario della catena “Sole365” si presenta nella stazione dei carabinieri Napoli rione Traiano.

Il professionista della catena di supermercati ha notato diversi e costanti ammanchi di prodotti venduti nel supermercato di Fuorigrotta a via Diocleziano.

I sospetti ricadono nella fascia notturna. I militari preparano un servizio ad hoc e, in borghese, si appostano nei pressi del punto vendita. Gli occhi discreti dei militari circondano la struttura attendendo qualche movimento sospetto che non tarda ad arrivare.

Due operai dell’azienda che si occupa di rifornire gli scaffali del supermercato si avvicinano più volte alle loro rispettive auto. I cofani si aprono e vengono riempiti, i militari intervengono e li bloccano. I due dipendenti hanno 41 e 49 anni.

Nell’auto del primo merce per un valore di 90 euro mentre nel mezzo dell’altro collega il valore dei prodotti sale a 450 euro.I due vengono arrestati. La merce, appena rubata, è stata restituita al legittimo proprietario. Gli arrestati sono in attesa di giudizio.