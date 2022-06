Scaricano abusivamente rifiuti a Ponticelli: incastrati due trasgressori I controlli di vigili ed esercito: gli scarti sono stati smaltiti a spese degli inquinatori

Rifiuti abbandonati, nuovi controlli della task force congiunta della Polizia municipale di Napoli e dell'Esercito. Nella zona di Ponticelli - in particolare tra le strade ed i giardini tra via Argine ed il Parco De Filippo di via Pacioli - i caschi bianchi hanno individuato due persone che, attraverso un furgone preso a noleggio, avevano abbandonato alle spalle di una scuola un grosso quantitativo di rifiuti speciali e pericolosi.

I trasgressori (entrambi con precedenti per estorsione e furto), sono stati denunciati per gestione illecita di rifiuti e per i problemi di viabilità, visti i disagi provocati dallo sversamento degli scarti. Uno dei due risulta anche beneficiario del reddito di cittadinanza: i vigili del Reparto tutela ambientale hanno provveduto alla segnalazione all'Inps per la revoca.

I rifiuti, infine, sono stati smaltiti regolarmente in discarica ed il costo del servizio sarà addebitato ai due trasgressori.