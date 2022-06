Nuovo attacco con l'acido, vittima una donna nel Napoletano E' successo a Torre del Greco, la vittima ha riportato ferite guaribili in quindici giorni

Sarebbe stata avvicinata da una donna alla guida di un'auto e, quando si e' accostata alla vettura richiamata da una richiesta della conducente, un'altra donna le ha lanciato sul viso del liquido urticante.

E' quanto ha denunciato ai carabinieri di Torre del Greco (NAPOLI) una donna di 52 anni, che a causa di questo gesto - assai simile nella dinamica ma fortunatamente non nelle conseguenze a quello verificatosi a NAPOLI - ha riportato, come da referto medico, una ''dermatite da caustici con severo edema del volto e dolorosa congiuntivite'', giudicata guaribile in quindici giorni.