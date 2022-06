Sfregiate con l'acido: l'obiettivo era la 17enne per un video su tik-tok La zia fermata dalla polizia non ha confessato, ma era sul luogo dell'aggressione a Napoli

Gli ultimi casi raccontano di due sorelle sfregiate con l'acido, un vero e proprio raid premeditato dopo mesi di offese e insulti sui social e di una donna aggredita con del liquido urticante. Ma prima ci sono due ragazzini accoltellati su una spiaggia di Marechiaro, minorenni ubriachi, risse con spranghe, faide senza fine.

C'e' una emergenza violenza, a NAPOLI. E i minori ne sono sempre piu' protagonisti. Un minore viene denunciato o arrestato ogni 36 ore, dicono i carabinieri. Per questo si pensa ad una linea dura, soprattutto nei confronti di tutti quegli esercizi pubblici che ai ragazzini vendono armi e alcol: nei prossimi giorni i controlli aumenteranno e, se beccati, rischiano la sospensione della licenza e nei casi di reiterazione dei reati anche la revoca. Non solo. Ci saranno piu' controlli, in particolare in alcune aree come quella di Piazza Garibaldi, un rafforzamento dei sistemi di videosorveglianza.

Ci sara' anche la netta volonta' da parte delle istituzioni di coinvolgere le scuole, i giovani. Perche', dice il prefetto di NAPOLI, Claudio Palomba, "a NAPOLI serve anche un patto sociale".

Mentre a Torre del Greco si registra una nuova aggressione con l'acido (vittima una donna di 52 anni, colpita al volto da un liquido lanciato da un'auto su cui si trovavano altre due donne), NAPOLI si interroga sull'escalation di violenza giovanile. Come nel caso delle due sorelle, una delle quali minorenne, sfregiate probabilmente da una ragazza come loro, una zia, poco più che ventenne. "Inqualificabile", bolla il prefetto, un episodio "non ricollocabile nel tema dell'ordine e della sicurezza ma in quello piu' ampio del disagio sociale".

E in effetti dietro il raid ci sarebbero vecchi rancori familiari, mai sopiti e ravvivati a Natale, degenerati sui social, in particolare a causa di un video costellato di offese su Tik-Tok.

Pare che l'obiettivo fosse la 17enne, che doveva essere punita proprio per le sue esternazioni sui social. E' lei quella che ha riportato lesioni piu' gravi, sul viso e sulle gambe. La piu' grande ha riportato ustioni piu' lievi, ma che hanno interessato anche il viso. E poi c'e' la zia che si e' recata in Questura, col suo legale: ha rilasciato dichiarazioni spontanee che, al momento, non trovano pero' riscontro con il quadro probatorio acquisito dagli investigatori della Squadra Mobile.

Secondo quanto rende noto l'avvocato Bernardo Scarfo', legale della ventiduenne fermata, la donna non ha confessato di essere stata lei a lanciare l'acido contro le due nipoti. Nelle immagini acquisite dagli agenti, la ragazza viene ripresa mentre ha un casco in mano ma, viene sottolineato dal legale, non ci sarebbe alcuna traccia tra le sue mani, della bottiglia con il liquido ustionante.

La donna non ha potuto negare alcune contestazioni sollevate dagli investigatori, come la sua presenza sul luogo dove e' avvenuta l'aggressione.