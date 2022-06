Il Vescovo Francesco Alfano in visita agli ammalati nell'Ospedale di Sorrento Mons. Francesco Alfano ha portato una parola di conforto e la benedizione agli ammalati ricoverati

E' stata una visita molto gradita quella che Mons Francesco Alfano, vescovo di Sorrento-Castellammare di Stabia, ha fatto agli ammalati nell'Ospedale Civile "S. Maria della Misericordia" a Sorrento intrattenendosi presso il letto di ogni ricoverato e scambiando con ciascuno quattro chiacchiere di conforto e di incoraggiamento accompagnate dalla santa benedizione.

Una visita tanto apprezzata anche dal personale medico e infermieristico del nosocomio sorrentino e che è stata anche l'occasione per aggiornare il Vescovo su tutte le attività in corso e sulle problematiche che con impegno si stanno affrontando per migliorare la qualità dell'assistenza ospedaliera, soprattutto dopo la stagione pandemica che ha messo a dura prova la tenuta del sistema nel suo complesso per fronteggiare un'emergenza senza precedenti.

Il Vescovo si è intrattenuto nel reparto di cardiologia diretto dal responsabile Vincenzo Iaccarino col quale si è premurato di capire che cosa si sta facendo per il futuro della sanità in costiera, argomento su cui la Chiesa diocesana mantiene alta l'attenzione per venire incontro alla domanda di una migliore sanità al servizio dei cittadini, ancora di più in un momento in cui le criticità socio-economiche si sono fatte ancora più pesanti.

La visita di Monsignor Alfano si è conclusa con la celebrazione della santa messa nella cappella dell'Ospedale. Nella foto il Vescovo Alfano con il dottor Vincenzo Iaccarino, il caposala della cardiologia Adolfo Caiazzo e i sanitari del reparto.