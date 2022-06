Massa Lubrense, affonda una motobarca 13 persone salvate dalla Guardia Costiera Tragedia sfiorata nel mare di massa lubrense grazie al tempestivo intervento della Guardia Costiera

Tragedia sfiorata nelle acque della Marina della Lobra a Massa Lubrense dove una motobarca con 11 passeggeri a bordo è affondata e solo il tempestivo intervento dei militari della Guardia Costiera ha scongiurato che l'incidente si trasformasse in un vero e proprio disastro con vittime.

L'operazione di salvataggio è avvenuta nelle prime ore del pomeriggio nelle acque antistanti la località Marina della Lobra a seguito dell’affondamento di una motobarca di circa 13 metri con 11 passeggeri e 2 membri di equipaggio.

Le tempestive operazioni di soccorso effettuate dall’equipaggio della motovedetta CP 858, hanno permesso di scongiurare vittime o feriti, in quanto i naufraghi sono stati immediatamente soccorsi e trasportati, sani e salvi, presso l’approdo di Marina della Lobra del porto massese. Sono in corso gli accertamenti di rito finalizzati ad un’accurata ricostruzione dell’evento, spiegano dalla Guardia Costiera che già da tempo ha aumentato i controlli sulla sicurezza in mare.