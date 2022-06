Tragico incidente auto-moto, un morto a Vico Equense Lo scontro nella Galleria di Pozzano lungo la statale 145 Sorrentina rimasta chiusa per pre

Una persona e' morta in un incidente stradale che ha coinvolto una moto e un'auto nella Galleria di Pozzano a Vico Equense. Lo rende noto l'Anas. Di conseguenza la statale 145 Sorrentina e' stata provvisoriamente chiusa al traffico al km 2,800. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il 118 e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.