Tragico incidente a Licola: Marco muore tra le fiamme a 25 anni Strage sulle strade nel napoletano: 3 morti in pochi giorni

Una mattanza. Tre giovani morti in dieci giorni sulle strade del giuglianese e tutti in circostanze analoghe, dopo notti di festa e momenti di divertimento postati su Facebook e Instagram. Dopo i 21enni Emanuele Svolazzo e Giuseppe Capodanno, il primo morto a Giugliano e il secondo sull’asse mediano, l’ultima vittima si chiama Marco Merone, 25 anni, di Pozzuoli. Un’altra croce sull’asfalto all’alba di ieri. Drammatico il bilancio: oltre alla vittima ci sono quattro feriti, di cui due in maniera grave.

Pozzuoli piange il 25enne Marco Merone morto nell’incidente di Licola della notte scorsa mentre l’amica 18enne che era con lui in auto e che lotta ancora tra la vita e la morte al Cardarelli di Napoli.

L’incidente si è verificato in via Salvatore Nullo, a Licola di Giugliano: Merone era alla guida della sua Renault Clio in compagnia di un’amica quando si è schiantato contro una Fiat Panda a quale della vi erano altri due giovani. Pure loro rimasti feriti insieme con un passante.

Intanto in centro a Napoli esplode il caso movida. Follia a piazza San Domenico tra fumogeni e schiamazzi e i residenti chiedono la proroga dell’ordinanza comunale che scade il 17 giugno.

Per capire la drammatica scena dell’impatto basta leggere il post con foto pubblicate dal dottor Manuele Ruggiero, presidente dell’Associazione Nessuno tocchi Ippocrate: “Difficilmente dimenticherò questo incidente……via S.Nullo Licola, scontro frontale tra 2 auto….una di queste in fiamme (alimentazione a GPL esplosa poco dopo il nostro arrivo) , 5 persone coinvolte, un ragazzo morto sul colpo ed una ragazza 18enne in fin di vita…….

Quando vi mettete al volante giudizio! Per voi e per le persone che trasportate!”