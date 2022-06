Ruba nell’appartamento del vicino di casa: arrestata una donna Intervento della polizia a Castellammare di Stabia

Gli agenti del commissariato di Castellammare di Stabia, sono intervenuti in via Pozzillo per la segnalazione di un furto in un appartamento.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno visto, sul balcone di un edificio, alcune persone che avevano bloccato una donna con una borsa; gli operatori, una volta all’interno dell’abitazione, sono stati avvicinati dal proprietario il quale ha consegnato la borsa al cui interno vi erano diversi gioielli, una pelliccia, due orologi di un noto marchio, vari oggetti di bigiotteria e 3000 euro che la donna, sua vicina di casa, aveva asportato poco prima dal suo appartamento.

Una 67enne stabiese è stata arrestata per furto in abitazione mentre la refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario.