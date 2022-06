Sorpreso a spacciare droga e arrestato Ammanettato dalla polizia nel quartiere Scampia

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, hanno notato in via Giuseppe Fava un uomo che, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa a due persone a bordo di un'auto che, alla loro vista, si sono date alla fuga.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 12 bustine con 11 grammi circa di marijuana, due stecche di hashish del peso di circa 6,5 grammi e 25 euro.

Si tratta di un 44enne napoletano con precedenti, arrestato per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

Alto impatto a Frattaminore



Gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Frattaminore in particolare nelle vie Turati, Cavalieri di Vittorio Veneto, Giovanni XXIII e nelle piazze San Maurizio e Atella.



Nel corso dell’attività sono state identificate 96 persone, di cui 19 con precedenti di polizia, e controllati 62 veicoli.