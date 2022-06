Napoli, inveisce contro i poliziotti: denunciato Nei guai un 20enne marocchino

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, su disposizione della centrale operativa sono intervenuti in piazza Garibaldi poichè una pattuglia della polizia municipale aveva segnalato una persona molesta.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dagli operatori i quali hanno indicato l’aggressore che, in quei frangenti, ha prelevato una bottiglia di vetro da una pattumiera per poi dare in escandescenze inveendo contro di loro ma, non senza difficoltà, è stato bloccato.

Un 20enne marocchino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio è stato denunciato per minaccia, violenza, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.