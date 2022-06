Secchi di vernice nei pressi dell'area protetta: beccato e multato Napoli, intervento della polizia municipale e dell'esercito nei pressi del cratere degli Astroni

Agenti del Reparto di tutela ambientale della Polizia municipale e militari del Raggruppamento bersaglieri Campania sono intervenuti in via Montagna Spaccata, in un tratto di strada che segna il confine con l’area protetta del cratere degli Astroni.

Nel corso di un monitoraggio congiunto - svolto nell’ambito del "Patto per la Terra dei fuochi" in una zona già interessata da frequenti e ripetuti episodi di abbandono ed incendio di rifiuti - gli operatori hanno fermato, identificato e sanzionato un napoletano di 23 anni, che stava abbandonando sul ciglio della strada diversi secchi di vernice, appena scaricati da un furgone aziendale recante le insegne di una nota società di telecomunicazioni.

Sorpreso dal controllo, il giovane operaio riferiva di avere appena terminato il suo turno di lavoro e che quei rifiuti provenivano da un intervento eseguito in proprio nella sua abitazione sita nello stesso quartiere di Pianura, circostanza che è stato poi verificata dalla municipale.

Per il trasgressore, che ha dovuto rimuovere quanto sversato, è scattata una multa da 500 euro.