Capodichino: sorpreso con la droga: arrestato In manette un 46enne napoletano

Gli agenti del commissariato San Carlo - Arena, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Marigliano hanno notato un uomo che ha consegnato qualcosa ad una persona in cambio di denaro.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato l’acquirente trovandolo in possesso di 2 involucri con circa 0,8 grammi di cocaina, mentre lo spacciatore è stato trovato in possesso di uno smartphone e 40 euro.

Si tratta di un 46enne napoletano, arrestato per spaccio di sostanza stupefacente, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.