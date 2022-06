Piscina abusiva nell'aiuola del Comune: denunciata 29enne napoletana Blitz della polizia municipale al Rione Conocal. Rimosse anche 20 vetture abbandonate

Nell’area orientale della città aveva occupato abusivamente un alloggio comunale, al piano terra in una palazzina di via del Flauto Magico al Rione Conocal. Ed ora - dopo aver installato con le stesse modalità illecite una piscina fuori terra di grandi dimensioni, collocandola all’interno di un’aiuola comunale antistante a quell’abitazione - stava realizzando tra l’uno e l’altra un cortile recintato da un manufatto in mattoni di lapillo, cemento e ringhiera in ferro.

Questo è quello che ha accertato il personale dell’unità operativa San Giovanni della Polizia locale, intervenuto sul posto dopo una segnalazione. Nel mirino dei caschi bianchi una 29enne napoletana.

La donna è stata costretta a smontare la piscina prefabbricata ed è stata poi multata e denunciata alla procura per occupazione dell'immobile comunale e per il manufatto abusivo sullo spazio pubblico. La struttura è stata poi sequestrata.

Nelle altre operazioni di controllo del territorio sono state individuate e rimosse 20 carcasse di vetture abbandonate che si erano trasformate in discariche. I veicoli sono stati prelevari in via Mastellone, in via Filumena Marturano, in via Prospero Guidone, in via Fausto Coppi, in Cupa Vicinale Pepe ed in via Comunale Maranda.