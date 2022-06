Quattro auto coinvolte in un incidente nella galleria di Pozzano a Vico Equense Quattro auto coinvolte in un incidente sotto la galleria di Pozzano a Vico Equense. Due i feriti

Un grave incidente che ha coinvolto quattro auto sotto la galleria di Pozzano di Vico Equense ha bloccato il transito in entrata e in uscita dalla Penisola Sorrentina. Due i feriti che sono stati trasportati al pronto soccorso mentre sono in corso i rilievi e gli accertamenti sul luogo dell'incidente per accertare le dinamiche e le responsabilità di questo ennesimo sinistro automobilistico.

Coinvolto con le altre auto anche un NCC la cui presenza sulle strade della Penisola appare eccessiva per l'alto numero di automezzi circolanti.

Con il picco del traffico che per l'intera giornata si registra sulle strade della costiera il ripetersi di incidenti anche piuttosto gravi sta creando una diffuso allarme. Il problema è quello della velocità e del mancato rispetto dei limiti e delle regole del codice della strada, situazioni che rendono davvero complicata qualsiasi forma di prevenzione.