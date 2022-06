Pauroso incidente nella galleria di Pozzano: due feriti gravi in ospedale L0 scontro è avvenuto tra Vico Equense e Castellammare di Stabia

E' di due feriti il bilancio di un pauroso incidente stradale avvenuto all'interno della galleria di Pozzano, tra Vico Equense e Castellammare di Stabia. Quattro le auto coinvolte. Due le persone finite in ospedale in prognosi riservata. Operazioni di soccorso non facili. Il tunnel è stato chiuso per alcune ore al fine di consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi. Sul posto 118, forze dell'ordine e vigili del fuoco.