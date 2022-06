Droga, moto e motorini senza assicurazione: blitz dei vigili a Scampia Controlli in Piazza Giovanni Paolo II: 20 multe e 9 mezzi sequestrati

Stretta dei vigili urbani a Scampia: in azione, in piazza Giovanni Paolo II, gli agenti dell'unità opertiva territoriale ed i motociclisti.

Al termine delle operazioni di controllo sono stati emessi 20 verbali per inosservanza al codice della strada e 9 veicoli sequestrati: 6 per mancanza di copertura assicurativa e 3 per guida senza patente. Un ciclomotore guidato da un minore, residente a Napoli, era già ricercato per un precedente reato.

In un'altra occasione, un 28enne è stato sorpreso alla guida di una moto senza assicurazione e senza aver mai conseguito la patente. Con sé aveva 15 dosi di crack e tre di hashish, già confezionate e pronte per la vendita. Il giovane è stato denunciato.