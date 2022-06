Spinge con violenza una donna per rapinarla: arrestato 21enne gambiano Rapido intervento dei falchi della squadra mobile a Napoli

I falchi della squadra mobile, nel transitare in corso Umberto I, hanno notato un uomo che ha spinto con violenza una donna tentando di sottrarle il cellulare ma, non riuscendovi, si è dato alla fuga a piedi in direzione di piazza Garibaldi.

Gli agenti lo hanno poi intercettato in vico Campagnari mentre seguiva due donne e, dopo essersi avvicinato alle spalle di una di esse, le ha strappato il cellulare dalle mani; in quei frangenti, i poliziotti hanno intimato l’alt al malvivente che si è nuovamente dato alla fuga ma è stato raggiunto e definitivamente bloccato dopo una colluttazione.

Il 21enne gambiano con precedenti e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per tentata rapina, rapina, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.