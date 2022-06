Forze dell'ordine e Capitaneria: controlli a largo raggio nei lidi del lungomare Riscontrate molteplici carenze igienico sanitarie e strutturali

Servizio a largo raggio a Torre Annunziata su lungomare Marconi dove i carabinieri della locale compagnia grazie al supporto del Nas di Napoli e dei militari del gruppo del guardia di finanza hanno controllato gli stabilimenti balneari.

In un lido con bar e ristorante i arabinieri hanno disposto la chiusura immediata di due depositi di alimenti e bevande. Molteplici le carenze igienico-sanitarie e strutturali che i militari hanno constatato. Il titolare è stato sanzionato. In un altro stabilimento, invece, i finanzieri hanno trovato due lavoratori in nero ed anche in questo caso, una persona è stata multata.

Ispezionate le aree attrezzate per i bagnanti e quelle pubbliche del lungomare “Mappatella” con la contestazione di 11 contravvenzioni al codice della strada. Servizio effettuato anche con la Capitaneria di Porto oplontina con controlli mirati in materia di sicurezza dei bagnanti e sulle condizioni dei stabilimenti.