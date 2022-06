Violazione della legge elettorale, sette persone denunciate a Pozzuoli Sequestrate in casa di un uomo, a Monteruscello, blocchetti di matrici di biglietti numerati

I Carabinieri hanno denunciato a Pozzuoli 7 persone per violazione della legge elettorale. Si tratta di 7 cittadini puteolani incensurati.

I Carabinieri della stazione di Pozzuoli stanno eseguendo delle perquisizioni. Le immediate indagini hanno permesso di trovare e sequestrate in casa di un uomo, in località Monteruscello, blocchetti di matrici di biglietti numerati, consegnati agli elettori al fine di essere posizionati sulla tessera elettorale con l'espressione del voto.

Pozzuoli è uno dei due comuni della Campania nei quali oggi si vota per il secondo turno delle elezioni amministrative.