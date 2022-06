Brucia la Campania: in campo mezzi aerei della protezione civile Da Napoli a Caserta, situazione davvero allarmante

La Campania continua a bruciare. Non c'è tregua in questo caldissimo avvio d'estate sul fronte incendi. 20 addetti del servizio antincendio boschivo della protezione civile della Regione, 7 veicoli dotati di pompe idrovore e 4 mezzi aerei attivamente impegnati a contrastare tre incendi che si sono sviluppati a Pozzuoli, in provincia di Napoli, Carinola ed Arienzo, in provincia di Caserta.

L'incendio più vasto si è registrato in località monte Barbaro, nel territorio di Pozzuoli. Sul posto, con il coordinamento della Protezione Civile della Regione Campania, il direttore operazioni spegnimento, che ha operato da terra con l'ausilio di due squadre dell'antincendio boschivo e della Sma Campania e con l'utilizzo di 3 mezzi aerei: un elicottero della Regione Campania, un canadair e un elicottero della flotta aerea nazionale. In campo diverse squadre dei vigili del fuoco. La situazione è estremamente drammatica.

L’incendio ha interessato circa 10 ettari di macchia mediterranea al di sopra di via Campana. All’interno dell'area verde sono presenti anche diversi vigneti. Nella zona anche 5 elettrodotti: 3 sul versante principale e due sul lato dell’attiguo monte Angelo.