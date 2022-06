Cede il costone su via Capo a Sorrento, chiusura per il ripristino Lo smottamente del costone ha provocato la caduta di pietre sulla strada senza provocare danni

Ieri mattina si è sfiorata la tragedia per lo smottamento di pietre dal costone che sovrasta la Via Capo che collega Massa Lubrense con Sorrento. Nessun danno a persone e cose, ma un summit tra i due sindaci, Massimo Coppola (Sorrento) e Lorenzo Balducelli (Massa Lubrense) ha portato alla chiusura temporanea della strada oggi e a seguire l'1, il 4 e 5 luglio nella fascia oraria 10.30/15.30.

Una decisione scaturita dal fatto che l'intervento sul costone non si può effettuare nelle ore notturne dovendosi eliminare potenziali situazioni di pericolo sul costone nel tratto compreso tra l'Hotel Capodimonte e il rivolo Acquacarbone.

La chiusura della strada in una fascia oraria centrale delle giornate interessate dall'intervento ha crearo non poche perplessità negli amministratori dei due comuni, ma i tecnici hanno evidenziato che per la tipologia dell'intervento non è possibile operare nelle ore notturne. Sono state così interpellate anche le rappresentanze delle categorie turistiche per concordare il da farsi e giungere così a una decisione condivisa.

Qualora nel corso dell'intervento dovessero subentrare ulteriori esigenze si provfederà a darne immediata comunicazione per alleviare al massimo i disagi che indubbiamente si ripercuoteranno sulla viabilità.