Compagna carabinieri a Caivano, senatore Ruotolo: "È un primo passo importante" "Ora installazione di telecamere di videosorveglianza"

"L'istituzione della Compagnia a Caivano è un primo passo importante, non solo per quella comunità ma per il vasto territorio dell'area Nord della città metropolitana di Napoli. Non ci siamo sbagliati nel chiedere la trasformazione della tenenza in caserma, ascoltando il territorio ci siamo resi conto del reale fabbisogno: più uomini e mezzi per rafforzare la presenza delle forze dell'ordine e rendere più attento, efficace e capillare il contrasto della criminalità. Ora tutti insieme dobbiamo accelerare sull'installazione di un sistema di ultima generazione di telecamere di videosorveglianza. Basta terre di nessuno, garantire sicurezza alla cittadinanza è un diritto”. Lo afferma in una nota il senatore Sandro Ruotolo.