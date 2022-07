Una tromba d'aria si è abbattuta alle prime ore dell'alba sulla Penisola Una tromba d'aria si è abbattuta sulla Penisola Sorrentina alle 4.15 della notte

Il maltempo che verso le 4.15 della notte si è abbattuto violento sull'area napoletana, in particolare nella Penisola Sorrentina ha fatto registrare una vera e propria tromba d'aria di vento e pioggia che per circa dieci minuti ha sviluppato una violenza inaudita per la zona provocando notevoli danni soprattutto ai bar e alle strutture ristorative all'aperto, ma anche nei gioardini e nelle ville comunali.

Oltre agli arredi volati letteralmente per aria, rami e alberi abbattuti si sono registrati danni alla cartellonistica stradale e ai tetti delle case dove maggiormente si è concentrata la violenza della tromba d'aria.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Piano di Sorrento stanno effettuando una ricognizione territoriale sulla base delle segnalazioni pervenute. In azione anche la Protezione Civile e gli Uffici Tecnici dei Comuni per acquisire dati relativi all'eccezzionale ondata di maltempo che si è abbattuta su tutta l'area e che era stata preannunciata con un bollettino della Protezione Civile della Campania confermando lo stato di allerta fino alle ore 14 di questa mattina.