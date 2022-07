Castellammare di Stabia: controlli straordinari della polizia In campo gli equipaggi del reparto prevenzione crimine Campania

Gli agenti del commissariato di Castellammare, con il supporto degli equipaggi del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Castellammare di Stabia.

Nel corso dell’attività sono state identificate 79 persone, di cui 21 con precedenti di polizia, controllati 39 veicoli e contestate due violazioni del codice della strada per non aver ottemperato all’alt e per mancanza della copertura assicurativa.