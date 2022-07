Guasto meccanico improvviso, accosta e viene investito mortalmente da un'auto Tragedia sull'asse mediano Nola-Villa Literno

Accosta sul lato destra della strada a causa di un guasto meccanico e viene travolto e ucciso da un'auto in transito. E' morto così un 45enne di Sant'Antimo. La tragedia è avvenuta sull'asse mediano Nola-Villa Literno. L'uomo non ha avuto il tempo per capire nulla. Sceso dall'auto è stato immediatamente scaraventato al suolo per decine di metri, in una pozza di sangue sull'asfalto. A nulla è valso l'intervento dei sanitari del 118. Non c'è stato purtroppo nulla da fare. Una morte atroce, senza scampo. Le forze dell'ordine intervenute sul posto stanno ricostruendo l'esatta dinamica del tragico investimento.