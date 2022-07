Emergenza-casa in Penisola Sorrentina, il Cub promuove incontro pubblico Rosario Fiorentino: l'appuntamento è per sabato alle 11 all'hotel Tramontano a Sorrento

Nella Penisola Sorrentina è sempre più scottante il problema della casa con i residenti sempre più costretti a trovar alloggio fuori dalla terra natia dove, a un ritmo ormai frenetico, le residenze si trasformano in B&B e Case Vacanza alimentando il mercato di un'offerta extralberghiera letteralmente fuori controllo.

"Non dobbiamo e non possiamo rassegnarci a questo stato di cose - spiega Rosario Fiorentino sindacalista del Cub e promotore dell'incontro pubblico di sabato 16 luglio alle ore 11 nell'Hotel Tramontano a Sorrento - Sono anni che insieme ad associazioni e comitati civici ci combattiamo per affermare il diritto alla casa, ma col passare del tempo e con l'inerzia ad affrontare i problemi più scottanti de lterritorio si corre il rischio di veder definitivamente pregiudicato questo diritto".

Alla manifestazionesono sono stati invitati tecnici, urbanistici e avvocati della Penisola Sorrentina "...perchè il problema investe una molteplicità di fattori e per trovare le risposte adeguate è necessario affrontarlo tenendo presente tutti gli aspetti e interloquire in modo compiuto con le istituzioni locali anche per svolgere una riflessione sui fallimenti di due piani casa a Sorrento e sulla mancata pianificazione di edilizia pubblica convenzionata e sovvenzionata, sui piani di recupero degli edifici fatiscenti. Da questo confronto intendiamo partorire un gruppo di lavoro ristretto e con una proposta concreta interloquire con i Comuni e gli Amministratori locali del territorio che devono dare risposte concrete a chi vive questo dramma e alle giovani generazioni che non possono rinunciare ad avere un futuro nella propria terra".