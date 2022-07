Via i tavolini bianchi del ristorante sulla scala di Sofia Loren a Marina Grande A Sorrento è polemica per i tavolini installati sulle scale di Marina Grande

Il sindaco Massimo Coppola non ci sta a subire la polemica sui tavolini bianchi installati sulle scale che conducono alla Marina Grande, i gradoni dove Sofia Loren interpretò una delle scene più note di "Pane, amore e..." e spiega: "Sono polemiche strumentali dovute a guerre tra privati. Da anni l’Amministrazione rilascia le concessioni per sistemare i tavolini su quei gradoni, non è certo avvenuto oggi che sono sindaco. È una competenza degli uffici tecnici che a discrezione se sussistono le condizioni rilasciano la concessione. L'importante è che tutto sia ordinato e non si occupasse la terrazza".

La vicenda è rimbalzata dai social sulla stampa scatenando una serie di polemiche anche perchè il colore bianco dei tavolini stride con il fondo grigio della scalinata e balza alla vista in modo eclatante.

Il fenomeno dell'occupazione delle aree pubbliche da parte dei pubblici esercizi, ristoranti e bar, ha conosciuto un'impennata non solo a Sorrento in quella che si può considerare la prima vera stagione turistica post-covid e che vede gli operatori impegnati a gestire l'eccezionale flusso di turisti che si è riversato sull'intera penisola sorrentina.

Insomma si tratta di trovare un giusto equilibrio tra le esigenze del pubblico e quelle del privato per preservare la "sacralità" di certi luoghi tenendo presente che gli stessi meritano attenzione sempre e non solo in determinate circostanze.