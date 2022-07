Minacce di morte al sindaco via social: denunciato 16enne Il primo cittadino: "Minacce che arrivano puntuali dopo azione di contrasto a illegalità"

Massimo Buonanno, sindaco di Sant'Antimo, ha denunciato questa mattina ai Carabinieri della locale Tenenza di aver ricevuto ieri sera sul proprio profilo Facebook due messaggi ingiuriosi e minatori da parte di un altro utente del social. In poche ore i Carabinieri hanno individuato il responsabile. Si tratta di un minorenne del posto, di 16 anni, non nuovo a questi comportamenti, secondo quanto riferito dai Carabinieri. I militari hanno sequestrato il suo smartphone per successivi accertamenti e denunciato il giovane per minaccia grave e ingiuria. "Le offese e le minacce di morte che ho ricevuto stanotte sulla mia pagina social non fermeranno la mia azione amministrativa, anzi, confermano che la strada intrapresa e' quella giusta e andremo avanti - commenta il primo cittadino -. Non ho esitato un secondo, la mia formazione giuridica ed il ruolo istituzionale me lo impongono, a recarmi presso la locale Tenenza dei Carabinieri a sporgere denuncia". "Le minacce arrivano puntuali subito dopo le attivita' di contrasto alle illegalita' che abbiamo messo in campo con la nostra polizia locale e i carabinieri e subito dopo l'incontro avuto con il Prefetto. E' chiaro, che qualcuno non ha 'gradito' la nostra attivita' ed a questo qualcuno dico con fermezza e senza mezzi termini che andremo avanti ancora piu' spediti perche' la normalita' di Sant'Antimo per me e' la regola e non l'eccezione", conclude i sindaco.