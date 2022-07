Emergenza Covid-19 e vaccinazioni, si va verso il 2° open day il 2 agosto Oltre duecento somministrazioni di vaccino nella prima giornata organizzata dall'Asl Na3Sud

La campagna vaccinale anti-covid è ripresa a Sorrento per fronteggiare la forte recrudescenza dei contagi provocati dalla variante omicron del coronavirus e sembra aver colto nel segno riscuotendo successo soprattutto nella fascia d'età degli ultrasessantenni che hanno risposto positivamente all'open day indetto dall'Asl Na3Sud di concerto con l'Amministrazione del sindaco Massimo Coppola.

Circa duecento le somministrazioni effettuate nella prima giornata nella postazione sanitaria allestita in Piazza Lauro e coordinata dal dottor Antonio Coppola responsabile dell'emergenza covid-19 dell'Asl Na3Sud.

"Siamo soddisfatti del risultato di questa prima giornata - commenta il sindaco - Le operazioni di vaccinazione, si stanno svolgendo con ordine e senza intoppi, offrendo ai nostri cittadini l'opportunità di ricevere la quarta dose. Il tutto grazie al lavoro svolto insieme al direttore dell'Asl Napoli 3 Sud, Gennaro Sosto e al coordinatore dell'Unità di Crisi comunale, Francesco Mauro".

L'iniziativa sarà replicata martedì 2 agosto, sempre in piazza Angelina Lauro, dalle ore 17 alle 21. I cittadini potranno ricevere la prima, seconda, terza e quarta dose anti Covid-19 di tipo mRNA: Pfizer o Moderna.

La quarta dose di vaccino è raccomandata per gli over 60 e per i soggetti fragili, come da ultime direttive del ministero della Salute. Per ricevere la quarta dose dovranno essere trascorsi almeno 120 giorni dalla terza, ovvero, in caso di infezione da Covid-19, almeno 120 giorni dopo la rilevata positività. Non è previsto l'obbligo di prenotazione, ma la stessa è comunque consigliata attraverso il portale web predisposto dall'Unità di Crisi del Comune di Sorrento, all'indirizzo web www.vaccinisorrento.it