L'Ammiraglio Ispettore Pietro Giuseppe Vella visita gli uffici locali marittimi Questa mattina la visita a Sorrento, Massa Lubrense e Vico Equense

Oggi il Direttore Marittimo della Campania, Ammiraglio Ispettore Pietro Giuseppe Vella, accompagnato dal Capo del Compartimento marittimo di Castellammare di Stabia, Capitano di Fregata Achille Selleri, ha fatto vista agli Uffici Locali Marittimi di Sorrento, Massa Lubrense e alla Delegazione di Spiaggia di Vico Equense.

Accolto dai rispettivi Titolari, l'Ammiraglio Vella ha incontrato il personale militare, al quale ha espresso vivo apprezzamento per il lavoro svolto e ha ribadito il pieno supporto della Guardia Costiera alle Istituzioni e alle autorità locali al fine di fornire un servizio costantemente proteso verso la soddisfazione degli interessi degli utenti del mare, soprattutto in questo particolare periodo estivo, che vede impegnato il Corpo nell’operazione “Mare Sicuro”, quotidianamente al fianco dei cittadini e dei turisti che scelgono le coste della Penisola Sorrentina per trascorrere le proprie vacanze.