Bomba d'acqua sulla Penisola Sorrentina, frana sulla statale 145 a Montechiaro Un'ora di forti piogge ha allegato le strade in tutti i comuni della costiera

Il forte temporale che si è abbattuto all'incirca alle ore 18 sulla Penisola Sorrentina ha provocato la frana di un muro lunga la statale sorrentina all'altezza di località Montechiaro per fortuna senza danni alle persone. Ma danni si sono registrati in tutti i Comuni con tombini saltati e torrenti di pioggia misti a fogne che si sono riversati sulle strade paralizzando la circolazione.

A Sorrento, all'incrocio di Marano punto nevralgico di accesso alla città, la pioggia ha provocato uno smottamento del fondo stradale con una mini voragine. Allegate le strade a Piano di Sorrento e a Sant'Agnello, mentre a Meta la situazione più critica si è verificata all'altezza del Parco Le Zagare. Il sindaco Giuseppe Tito ha immediatamente attivato la squadra tecnica e ha comunicato che la situazione è sotto controllo e che sono stati ripristinati i punti più critici.

Allertati i Vigili del Fuoco e le Protezione Civili per procedere a un accertamento minuzioso dei danni, la maggiore criticità resta l'interruzione della SS145. Sospese ovviamente le manifestazioni in programma per la serata dove da tradizione si attende la mezzanotte per la ricorrenza di San Lorenzo con le stelle cadenti che quasi certamente stasera non saranno visibili.