Asl Napoli 3 Sud, il direttore Russo in visita al San Leonardo di Castellammare Da oggi e per tutta la settimana il neo dirigente dell'Asl visiterà i nosocomi dell'Azienda

Subito dopo il ferragosto, all'indomani del passaggio di consegne con l'ex direttore generale Gennaro Sosto, il neo direttore Giuseppe Russo si è messo a lavoro e oggi ha intrapreso un "tour" di visite presso le strutture ospedaliere dell'Asl Napoli 3 Sud partendo dal San Leonardo di Castellammare di Stabia.

“Si tratta di un atto che ritengo doveroso nei confronti del personale sanitario e non, dei sindacati e degli stessi cittadini - ha spiegato il direttore Russo - che ha l’obiettivo di presentarmi e di farmi conoscere, ma anche di evidenziare, insieme agli stessi operatori, le criticità presenti ed iniziare un lavoro comune per programmare, ognuno con le proprie competenze, tutte le azioni finalizzate al miglioramento dei servizi”.

Nei prossimi giorni, e per tutta la settimana, il direttore generale effettuerà ulteriori visite ed incontri presso gli ospedali dell’Asl Napoli 3 Sud in modo da avere un quadro aggiornato, chiaro della situazione e affrontare la nuova programmazione partendo proprio dalle criticità che attendono soluzioni; come per esempio quella del presidio ospedaliero "De Luca e Rossano" di Vico Equense al centro di tante polemiche e iniziative tra cui la più recente promossa dall'opposizione consiliare che ha chiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario per adottare una serie di provvedimenti ritenuti necessari per riportare la sanità equense al centro dell'attenzione delle autorità aziendali e regionale.