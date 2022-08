Amianto abbandonato in strada: denunciate due persone Intervento dei carabinieri a Casoria

Hanno 22 e 15 anni i giovani di origini rom denunciati dai carabinieri della stazione di Afragola durante un servizio di controllo del territorio, organizzato per contrastare i reati ambientali. Sono stati sorpresi in via San Salvatore, nella città di Casoria, immediatamente dopo aver sversato in strada alcune lastre di amianto. Svuotato il cassone del loro furgone, completo di assicurazione, i due si stavano allontanando quando la pattuglia li ha bloccati. I Militari hanno sequestrato sia il furgone che l’area interessata dallo smaltimento dei rifiuti pericolosi, messa in sicurezza in attesa della bonifica affidata agli enti preposti.