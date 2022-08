Oro rosso, tir si ribalta ed è un inferno in autostrada: code e rallentamenti Tragedia all'altezza di Pomigliano d'Arco. Il bilancio è di un morto

Un tir carico di pomodori si ribalta rovesciando il carico sull'asfalto e scoppia l'nferno in autostrada. Code, rallentamenti e disagi lungo il tratto che da Napoli porta ad Avellino. Una colonna di auto e mezzi pesanti bloccati nel traffico. Autostrada letteralmente in tilt. Il mezzo pesante a seguito del ribaltamento è finito contro la barriera new jersey rischiando di provocare una vera e propria strage. Per il conducente, un autotrasportatore di 59 anni non c'è stato purtroppo nulla da fare.

Sul posto polizia stradale e vigili del fuoco di Napoli e Avellino con in supporto un'autogru e personale della società autostrada. Arteria molto trafficata anche in considerazione dell'atteso concerto di Jovanotti, a Castel Volturno e che tra oggi e domani vedrà un flusso considerevole di fan in movimento sulle strade della Campania. Bloccati nel traffico anche alcuni mezzi della protezione civile.

Attualmente risulta chiuso lungo l'A16 Napoli-Canosa il tratto compreso tra Baiano e il bivio con la A30. Si circola su una sola corsia in direzione Canosa. Agli utenti diretti verso Napoli, dopo l'uscita a Baiano, si consiglia di percorrere la strada nazionale delle Puglie per poi rientrare in autostrada a Nola in direzione NAPOLI. In alternativa si consiglia di anticipare l'uscita ad Avellino Ovest e seguire lo stesso percorso. Per le lunghe percorrenze degli utenti diretti verso la A1 in direzione Roma, si consiglia di uscire a Benevento, percorrere la strada statale Telesina per poi rientrare in A1 a Caianello.