Punto da un insetto, rischia di morire per choc anafilattico: salvato a Ischia

Un turista tedesco in vacanza ad Ischia è stato soccorso ieri pomeriggio e portato in ospedale in elicottero dopo aver subito uno shock anafilattico per la puntura di un insetto.

L'uomo in compagnia della moglie era in escursione nella zona alta del comune di Ischia, in localita' Torre di Mezzo, quando si e' sentito male per il morso dell'insetto; ha subito preso i medicinali che aveva con se ma non e' stato piu' in grado di tornare in albergo con le proprie forze.

E' stato quindi allertato il 118, il cui personale ha raggiunto il turista, prestandogli assistenza, ma per l'uomo erano necessari esami approfonditi e il ricovero in ospedale.

Escluso l'utilizzo dell'ambulanza, poiche' la zona e' particolarmente impervia, si e' deciso di ricorrere ai vigili del fuoco: quelli della caserma di Ischia dopo aver raggiunto il luogo in cui si trovava il turista hanno fatto arrivare un elicottero da Napoli, il Drago 62, col quale e' stato possibile portare in salvo l'escursionista. Questi e' tuttora ricoverato all'ospedale Rizzoli, non in pericolo di vita.