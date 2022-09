Botti per il compleanno: casa in fiamme I vigili del fuoco hanno domato le fiamme che hanno provocato danni sull'appartamento

Un party dalla strada, dove si festeggia sparando botti non autorizzati per un compleanno, e' un entrare in una abitazione, poi domato dai vigili del fuoco. E' successo la scorsa notte a Castellammare di Stabia ( NAPOLI), in via Brin, dove sono intervenuti i carabinieri della locale stazione. Le fiamme hanno danneggiato i vani dell'appartamento. I militari hanno identificato e denunciato una 33enne di Angri (Salerno) per incendio colposo e accensioni ed esplosioni pericolose. Ancora in corso l'identificazione di altre persone presenti alla festa.